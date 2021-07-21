Партия Гахария выдвинет своего кандидата в мэры Тбилиси

Один из лидеров партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию" Кахабер Кемоклидзе заявил, что партия выдвинет своего кандидата в мэры Тбилиси.

По его словам, в настоящее время в команде обсуждаются возможные кандидаты. "Как только решение будет принято, первыми об этом узнают журналисты", - подчеркнул Кемоклидзе.

Он также прокомментировал возможное выдвижение от части оппозиции на пост мэра грузинской столицы лидера партии "Единое национальное движение" Ники Мелия. "Ника Мелия не получит нашей поддержки по той простой причине, что у нас будет сильный кандидат, который будет бороться за победу", - цитирует Кемоклидзе "Грузия Online".

Ранее сегодня сообщалось, что лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия рассматривается в качестве кандидата на пост мэра Тбилиси от объединенной оппозиции.

Напомним, накануне правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула на пост мэра Тбилиси кандидатуру Кахи Каладзе.