Глава УГИБДД Ставрополья арестован на два месяца
Суд в Ессентуках арестовал на два месяца главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, сообщает пресс-служба краевого суда.
"Сафонов заключен под стражу на два месяца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что Сафонов будет находиться под стражей до 19 сентября.
Напомним, что начальник краевого управления УГИБДД и ряд его подчиненных были задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей.
Вестник Кавказа
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