Глава УГИБДД Ставрополья арестован на два месяца

Суд в Ессентуках арестовал на два месяца главу управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, сообщает пресс-служба краевого суда.

"Сафонов заключен под стражу на два месяца", - сказано в сообщении.

Уточняется, что Сафонов будет находиться под стражей до 19 сентября.

Напомним, что начальник краевого управления УГИБДД и ряд его подчиненных были задержаны по подозрению в получении взяток на общую сумму более 19 млн рублей.