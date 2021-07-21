В Минздраве Грузии оценили вероятность введения тотального локдауна

В министерстве здравоохранения Грузии рассказали, могут ли в стране ввести тотальный нокдаун на фоне увеличившихся в последнее время случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как отметила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния, довольно тяжелый социально-экономический фон в Грузии не позволяет это сделать. По ее словам, в локдауне нет необходимости, поскольку есть возможность вакцинации, передает "Грузия Online".



По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 393 360 человек, умерли 5618 жителей страны. Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 млн доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.