Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В ходе беседы главы государств обсудили выполнение Минских соглашений, а также "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в лидеры стран обсудили также двусторонние вопросы.