Главная » Новости

Путин и Меркель обсудили "Северный поток-2"

Путин и Меркель обсудили &quot;Северный поток-2&quot;

Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба правительства Германии.

В ходе беседы главы государств обсудили выполнение Минских соглашений, а также "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

"Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в лидеры стран обсудили также двусторонние вопросы.

1400 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!