Первый раунд переговоров о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС пройдет в сентябре

В сентябре 2021 года состоится первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном.

Об этом сообщили в торговом блоке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по итогам встречи делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном, передает ТАСС.

Напомним, 17 мая 2018 года страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. Оно вступило в силу 27 октября 2019 года.