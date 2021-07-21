Последний визит Меркель в США. Канцлер и четыре американских президента

Эпоха Ангелы Меркель подходит к концу – она покинет пост канцлера ФРГ после парламентских выборов, которые пройдут в сентябре. Долгие годы Меркель играла ключевую роль в вопросах отношений между Европой и США. В 2005-2021 годы в качестве канцлера Германии она имела дело с четырьмя президентами США: Джорджем Бушем-младшим, Бараком Обамой, Дональдом Трампом и теперь Джо Байденом, пишет турецкая "Сабах".

Влияние войны в Ираке

Избрание очередного американского президента всегда означало для Меркель новый подход к поддержанию стабильности трансатлантических отношений. Когда в 2005 году Меркель стала канцлером, ей пришлось добиваться улучшения отношений с Джорджем Бушем-младшим. Отношения Вашингтона с предыдущим правительством под руководством Герхарда Шредера осложнились из-за того, что Германия выступила против военных действий в Ираке.

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд назвал тогда Германию и Францию "Старой Европой", а восточноевропейские страны НАТО - "Новой Европой". Германия и Франция присоединились к возражениям России против войны в Ираке, а страны Восточной Европы объявили о своей полной поддержке позиции США в отношении Ирака. Меркель выражала поддержку США в вопросе политики по Ираку, когда была в оппозиции, а после того, как стала канцлером, озаботилась не только улучшением трансатлантических отношений, но и укреплением сплоченности в Европе и ЕС.

Теперь, во время последнего визита Меркель, бывший президент США Джордж Буш-младший высоко оценил работу канцлера Германии на протяжении четырех сроков пребывания в должности, заявив, что их отношения были очень дружескими. В то же время он резко раскритиковал бывшего канцлера Герхарда Шредера. Это и неудивительно, поскольку бывший канцлер объединился с Францией и Россией, поставив под угрозу интересы США на европейском континенте.

Эра Обамы vs эра Трампа

Когда в 2009 году к власти пришел Барак Обама, отношения США с Европой и с Германией в частности должны были снова наладиться. Несмотря на возникшие проблемы (такие как скандал с прослушиванием телефонных разговоров американскими спецслужбами) с годами страны смогли улучшить отношения друг с другом. Открытость американских демократов по отношению к европейцам при Обаме пошла на пользу Ангеле Меркель. Ей не приходилось нести бремя европейских проблем только на своих плечах. Возможностей одной Германии также было бы недостаточно для решения проблем, возникающих на европейском континенте. Это опасение подтвердилось после того, как срок Барака Обамы подошел к концу.

Когда стало ясно, что Дональд Трамп станет в 2017 году новым президентом США, не только Меркель и Германия, но и международная политика в целом должны были приспособиться к новому порядку. Миграционный кризис 2015 года и связанный с ним рост популярности ультраправых партий в Европе, Brexit и, в конечном счете, избрание Трампа стали основными факторами, которые привели к отдалению от либерального мышления. Поэтому перед Меркель стояла серьезная задача: не только справиться с изменениями в немецкой политике, но и удержать в узде президентов-евроскептиков, особенно из Венгрии и Польши.

Принцип "Америка превыше всего" серьезно обострил сотрудничество США и Германии. Особенное недовольство вызвала критика Трампа из-за недостаточных оборонных расходов Германии в рамках НАТО, а также выход США из ядерной сделки с Ираном и Парижского соглашения по климату. В результате торговые возможности Германии значительно сократились, а ее экономические интересы оказались под угрозой. Поэтому Меркель всегда занимала жесткую позицию в отношении Трампа. Это означало, что в то время леволиберальные демократы в США видели в Меркель лидера "либерального мира".

Самостоятельность

Избрание Трампа президентом научило европейцев, в частности Германию, тому, что не стоит рассматривать партнерство с США как данность. Германия осознала, что должна действовать более независимо, чтобы выжить на международной арене. После Brexit главной задачей Германии было не потерять и другие страны-члены ЕС. ЕС очень важен для торговых отношений Германии, поэтому сейчас также прилагается больше усилий для вступления в ЕС западнобалканских государств.

Победа Джо Байдена на выборах принесла европейцам облегчение. Однако между двумя странами по-прежнему существуют разногласия. Центральная проблема - газопровод "Северный поток - 2", идущий из России в Германию. Байден занимает ту же позицию, что и его предшественник Трамп, выступая против строительства этого трубопровода. В США опасаются, что Украина, через территорию которой осуществлялся транзит газа, потеряет свое значение, поскольку европейские страны смогут получать свой газ по новому газопроводу "Северный поток - 2". Восточноевропейские страны НАТО также опасаются, что это сделает Европу слишком зависимой от России.

Еще одна проблема - политика Германии в отношении Китая. Во время визитов в Европу и на саммите НАТО Байден ясно заявил, что вместе со своими союзниками он намерен усилить давление на Китай. Меркель, однако, обеспокоена тем, что Германия по-прежнему должна играть ведущую роль в международной торговой политике.

Эра Меркель подходит к концу. После работы с четырьмя президентами США, каждый из которых имел свой взгляд, канцлер Германии заинтересована лишь в том, чтобы завершить свою карьеру как можно удачнее. Главная цель Меркель состоит в том, чтобы Германия сохраняла дееспособность на международной арене. Хотя канцлер заявляла, что ожидает улучшения трансатлантического партнерства с приходом Байдена и продолжила укреплять отношения с Вашингтоном, доверие Германии к США снизилось.

Однако это не обязательно связано с "Северным потоком-2" или политикой Германии в отношении Китая. Международная политика просто движется в направлении большей самостоятельности государств. Меняющаяся внешняя политика США и Германии становится логическим следствием этих изменений в международной системе.