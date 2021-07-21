В Совфеде прокомментировали договоренности Германии и США по "Северному потоку-2"

"Виртуальные" договоренности Германии и США по "Северному потоку-2" никак не повлияют на позицию России по поставкам газа в Европу, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Это все можно назвать "виртуальными" договоренностями, поскольку на нашу позицию по поставкам газа они никак не повлияют. Мы готовы поставлять газ и Украине, и по "Турецкому потоку", и по обоим "Северным потокам", но для этого должны быть условия. Поэтому если Германия не хочет покупать газ в рамках "Северного потока-2", ну не надо, это коммерческий проект, мы найдем себе покупателей", - приводит слова сенатора РИА Новости.

Джабаров также отметил, что не видит реальных механизмов реализации договоренностей Германии и США. По мнению зампреда, они являются "дымовой завесой" для "успокоения" Украины.

"Как Германия может добиваться продления соглашения России и Украины по транзиту газа? Кто в этом соглашении Германия, одна из его сторон разве? Это просто дымовая завеса, чтобы успокоить Украину", - подчеркнул он.