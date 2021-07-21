В Грузии могут начать вакцинировать от коронавируса одной прививкой

Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что на текущей неделе министр подпишет указ о сокращении 120-дневного периода выжидания после выздоровления от коронавируса COVID-19 для вакцинации до 30 дней.

Главный эпидемиолог при этом допустил, что те, кто переболел инфекцией, будут вакцинированы только одной дозой. "Отрицательной реакции антител на вакцину не будет. Скорее, это дополнительный усилитель антител для еще большего иммунного ответа. Продление срока вакцинации объяснялось нехваткой вакцины. В некоторых странах, например в Швейцарии, если человек был инфицирован коронавирусом, достаточно однократной вакцинации", - цитирует Гамкрелидзе "Грузия Online".

"Мы последовали американским, британским, немецким и другим рекомендациям и приняли решение. Поскольку у нас в стране сегодня нет недостатка в вакцинах, люди могут поставить прививку через 30 дней после выздоровления", - добавил глава Национального центра по контролю над заболеваниями.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 393 360 человек, умерли 5618 жителей страны.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.