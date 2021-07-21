США и Германия договорились по "Северному потоку-2"

США и Германия достигли договоренности по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - цитирует ее ТАСС.

По словам Нуланд, Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран,

"В рамках достигнутой договоренности Германия обязуется оказывать давление на ЕС, чтобы тот принял меры, включая санкционные, чтобы ограничить экспорт российской энергии в Европу, если РФ будет использовать энергию как оружие", - цитирует заместителя госсекретаря РИА Новости.

Помимо этого, она сообщила, что при подготовке соглашения с Германией по "Северному потоку-2" США активно консультировались с Украиной.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 98%.