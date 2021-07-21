В Крыму побит температурный рекорд 14-летней давности

Температура воздуха в Симферополе температура воздуха поднялась почти до 37 градусов и побила рекорд 2007 года, сообщает пресс-служба Гидромецентра

синоптики.

"20 июля на АМЦ Симферополь перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 0,8°С (36,8°С, была 36°С в 2007 году)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя суточная температура воздуха во вторник в крымской столице составляла 29,4°С.

Напомним, что из-за жары в Крыму было объявлено экстренное предупреждение. 22 июля на полуострове прогнозируются сильные осадки, которые принесет холодный атмосферный фронт.