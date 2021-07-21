На Ставрополье произошло ДТП с участием автомобиля и коровы

В Ставропольском крае автомобиль "ВАЗ-21010" столкнулся с коровой. ДТП случилось вечером 19 июля на дороге села Величаевское - Урожайное.

Как отмечается, водитель легковушки превысил скорость и въехал в корову. В результате столкновения машина практически разлетелась на части. Животное погибло. Находившийся за рулем мужчина вылетел из автомобиля на трассу.

Прибывшие на место аварии пожарные оказали первую помощь, после чего передали врачам, передает "Ставропольская правда".