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США предупредили Турцию о санкциях за покупку у России оружия и военной техники

США предупредили Турцию о санкциях за покупку у России оружия и военной техники

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США введут санкции против Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретать у России крупные системы вооружений и военную технику.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции", - цитирует ее ТАСС.

Нуланд также отметила, что продажи и совместное производство с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 будут по-прежнему приостановлены.

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Вестник Кавказа

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