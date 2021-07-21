США предупредили Турцию о санкциях за покупку у России оружия и военной техники

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США введут санкции против Турции дополнительные односторонние санкции, если она продолжит приобретать у России крупные системы вооружений и военную технику.

"Мы продолжаем возражать против покупки и развертывания Турцией российской системы ПВО С-400. И ясно дали понять, что любые новые крупные закупки вооружений у России повлекут за собой дополнительные санкции", - цитирует ее ТАСС.

Нуланд также отметила, что продажи и совместное производство с Турцией истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 будут по-прежнему приостановлены.