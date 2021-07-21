Новый подъем уровня воды в реках ожидается на Кубани

Сильные осадки и резкий подъем уровня малых рек прогнозируется 22 июля в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Во вторую половину ночи и до конца суток 22.07.21, а также в течение суток 23.07.21 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - сказано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в четверг и пятницу на участке от Анапы до Магри возможны появления смерчей над морем.

"На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Мостовского, Лабинского, Апшеронского, Отрадненского районов и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", - подчеркивается в сообщении.