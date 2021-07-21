"Кайрат" переиграл "Црвену Звезду" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

В Алматы завершилась первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Кайратом" и сербской "Црвеной Звездой". Победу со счетом 2:1 одержала команда из Казахстана.

Первый мяч в игре на 24-й минуте забили хозяева – отличился нападающий Хосе Канте. На 56-й минуте "Црвена Звезда" отыгралась благодаря автоголу защитника Дино Микановича. Победный мяч на 79-й минуте забил защитник "Кайрата" Франк Баньяк

Напомним, ответная встреча состоится в Белграде 28 июля.