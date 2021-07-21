Узбекистан получил новую партию узбекско-китайского препарата от COVID-19

В Ташкент поступила очередная партия совместной узбекско-китайской вакцины от коронавируса препарата ZF-UZ-VAC2001, сообщает Минздрав Узбекистана.

Отмечается, что груз включает в себя 1 млн доз препарата от инфекции.

Стоит добавить, что на сегодняшний день в Узбекистан уже поступило более девяти млн доз вакцины от COVID-19, в том числе российский "Спутник V", китайский препарат AstraZeneca и узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001.