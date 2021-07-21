Путин оценил идею грантов для бизнеса в случае локдауна из-за COVID-19

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал идею грантов для малого и среднего бизнеса в случае введения регионом локдауна из-за коронавируса COVID-19.

"Разумеется, поддержу", - сказал Путин, комментируя предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова предоставлять малому и среднему бизнесу из бюджета краткосрочные гранты в случае, если его деятельность будет приостановлена в отдельном регионе введенным из-за ковида локдауном.

Решетников отметил, что размер грантов будет рассчитываться исходя из половины размера МРОТ за две недели на каждого сотрудника, а если ограничения продлятся дольше - сумма будет увеличена, вплоть до одного МРОТ.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что регионы должны координироваться с федеральным центром при введении подобных ограничений на своих территориях. При этом он обратил внимание на то, что регионы не должны злоупотреблять такими ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра. "Тесная координация должна быть налажена между правительством и регионами с тем, чтобы регионы не так, как захочется, вводили эти ограничения, а со смыслом, информируя своевременно правительство и не ожидая, что правительство щедрой рукой сеятеля будет раздавать направо и налево меры поддержки", - цитирует главу государства РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрирован 6 030 240 случаев заражения. Справились с болезнью 5 404 797 жителей страны, умерли – 150 705.