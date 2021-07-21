Парад ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей

В Санкт-Петербурге не пустят зрителей на главный парад ко дню Военно-морского флота 25 июля, заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

По ее словам, большое число людей на мероприятии несет высокие риски для зрителей и участников.

Башкетова отметила, что недопуск зрителей связан с напряженной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по традиции примет участие в параде в Санкт-Петербурге.