Голикова перечислила регионы России, лидирующие по темпам вакцинации от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, которые лидируют по темпам вакцинации от коронавируса COVID-19.

По ее словам, абсолютными лидерами по числу вакцинированных на 100 тыс населения являются Краснодарский край, Московская, Тульская, Ростовская, Липецкая, Смоленская области, Республика Хакасия, Мордовия, Адыгея, Москва, Чечня, передает ТАСС.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрирован 6 030 240 случаев заражения. Справились с болезнью 5 404 797 жителей страны, умерли – 150 705.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.