Ашраф Гани:"Талибан" поддерживает связи с "Аль-Каидой"

Запрещенное в России движение "Талибан" поддерживает глубокие связи с запрещенной в РФ террористической сетью "Аль-Каида" и другими террористическими группировками. Об этом заявил президент Афганистана Ашраф Гани.

"Талибан" поддерживает глубокие связи с "Аль-Каидой", "Лашкар-э-тайба" и "Джейш-э-Мохаммад" (запрещены в РФ). Война, которую ведет "Талибан", не обладает каким-либо религиозным или национальным обоснованием. Мы постараемся переломить ситуацию в ближайшие три-шесть месяцев, разрабатываем планы для позитивных перемен", - приводит слова Гани ТАСС.

Глава государства отметил, что правительство не допустит превращения Афганистана в плацдарм для экстремистских группировок. "Наша цель - защитить Афганистан и его свободу, достижения за последние 20 лет. У нас есть воля установить справедливый и прочный мир", - добавил он.