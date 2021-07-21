В Турции джип с туристами улетел в обрыв, среди пострадавших есть россияне

В среду, 21 июля, в Турции произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. Об этом сообщил представитель генерального консульства России в Анталье.

Авария случилась на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) примерно в 14:00 (мск).

Согласно предварительным данным, водитель джипа не справился с управлением на вираже, в результате чего автомобиль сорвался в обрыв.

В результате ДТП погиб один иностранный гражданин и пострадали девять человек, включая двух российских граждан. "Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает", - цитирует представителя генконсульства РИА Новости.