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Более 22 млн россиян полностью вакцинировались от COVID-19

Более 22 млн россиян полностью вакцинировались от COVID-19

Первую дозу вакцины от COVID-19 в России получили 33,6 млн человек, вторую – 22,6 млн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день вакцинировано 33,6 млн человек первым компонентом и 22,6 млн человек из них получили оба компонента, то есть полностью вакцинированы", - приводит слова Голиковой РИА Новости.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января текущего года.

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Вестник Кавказа

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