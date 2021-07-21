Объединенная оппозиция может выдвинуть Нику Мелия кандидатом в мэры Тбилиси

Лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и основательница движения "Дроа" Елене Хоштария рассматриваются в качестве кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя Сакребуло. Об этом заявил сегодня председатель "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

"У нас есть все предпосылки, чтобы в течение нескольких дней согласовать решения по кандидатам в мэры Тбилиси и в других ключевых городах и районах страны", - цитирует политика "Sputnik Грузия".

Он рассчитывает на то, что все это прояснится через несколько дней.



Напомним, накануне правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выдвинула на пост мэра Тбилиси кандидатуру Кахи Каладзе.