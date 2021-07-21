Определена столица Олимпиады 2032 года

Австралийский Брисбен примет летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 года. Решение было принято на 138-й сессии Международного олимпийского комитета в Токио.

"За проведение Олимпиады в Брисбене проголосовали 72 человека, пять — против, трое воздержались. Брисбен был единственным кандидатом», — приводит слова комитета "Р-спорт".

Стоит отметить, что Австралия примет летнюю Олимпиаду в третий раз в своей истории. Впервые соревнования в 1956 году в Мельбурне и в 2000-м году в Сиднее.