В Дагестане вынесен приговор мужчине за незаконный сбыт боеприпасов

Жителя Дагестана приговорили к 2,5 годам лишения свободы за незаконное хранение и торговлю патронами, сообщает УФСБ России по Южному военному округу.

"Житель Дагестана Хасбуллах Джалиев Гудермесским городским судом Чечни приговорен к колонии строгого режима. Он был задержан сотрудниками ФСБ и МВД при сбыте боеприпасов условному покупателю", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что во время задержания у него было задержано около тысячи патронов.

"Дело в отношении него рассмотрено по части 1 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ)", – добавили в ведомстве.