Путин потребовал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин заявил на сегодняшнем совещании с членами правительства, что нынешнее лето стало для РФ очередным испытанием в борьбе с коронавирусом COVID-19.

"Это лето стало для нас очередным испытанием и в борьбе с коронавирусной инфекцией. Очень все непросто, как мы видим. Понятно, что люди устали", - цитирует его ТАСС.

Глава государства также потребовал ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрирован 6 030 240 случаев заражения. Справились с болезнью 5 404 797 жителей страны, умерли – 150 705.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 191 млн, из них более 4,1 млн человек скончались.