Зрителей телеканала "1+1" возмутил украинский дубляж сериала "Сваты"

Пользователи украинского сегмента Сети пишут возмущенные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке, соглашаясь во мнении, что топорный дубляж основательно подпортил качество сериала.

"Я ожидала всего, но чтоб "Сватов" перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?", – написала одна из пользовательниц Сети, передает РИА Новости.

"Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", – отметил другой.

"Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал? …будем искать на просторах интернета на языке оригинала", – возмутился третий.

"Вы еще переведите на украинскую мову "Бриллиантовую руку", – советуют комментаторы.