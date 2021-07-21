Клерки похитили $2 млн из кредита Азиатского банка развития в Бухарской области

В Бухарской области открыто уголовное дело по факту присвоения средств международного кредита Азиатского банка развития (АБР), об этом сообщает УВД по региону.

Банк выделил деньги на проект по развитию плодоовощной отрасли, освоение этих средств было регламентировано постановлением президента РУз "О дополнительных мерах по реализации проекта "Развитие цепочки создания добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства" с участием АБР".

По данным управления, должностные лица Бухарского областного филиала АО "Асакабанк" сговорились с определенным ООО, изготовили фальшивые документы и выдали кредиты без обеспечения залогового имущества. Позже в схеме приняли участие сотрудники головного офиса банка.

В общей сложности злоумышленники выдали $2 млн. О погашении займа речи даже не шло.

"Задолженность по данному кредиту на сегодняшний день составляет $1 282 630 (в эквиваленте 13 579 014 062 сума). При этом на данную сумму набежали проценты и пеня в размере $358 084 (или 3 790 986 253 сума)", - цитирует сообщение Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по ч.4 ст.168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество"). Злоумышленникам грозит штраф от 400 до 600 базовых расчетных величин либо лишение свободы от восьми до десяти лет.