Нарушителей антиковидного режима в Казахстане "пропесочат" в СМИ

Межведомственная комиссия по борьбе с распространением коронавируса в Казахстане будет публиковать в СМИ имена злостных нарушителей карантинных мер, - сообщила сегодня пресс-служба правительства страны.

"Комиссией принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным и желтым статусами", посещающих общественные места. Теперь их имена будут публиковаться в средствах массовой информации", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Цветовой статус в зависимости от уровня эпидемической безопасности граждан генерируется мобильным приложением Ashyq: "красный статус" обозначает ограничение передвижения и соблюдение строгого режима домашней изоляции, "желтый" предполагает частичное ограничение передвижения – его владельцу разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 м от места, где он находится на домашней изоляции.

Для обладателей "синего статуса" ест ограничения лишь в тех местах, где обязательно наличие ПЦР-теста, а "зеленый статус" обозначает, что пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Напомним, в Казахстане с начала пандемии подтверждены 504 290 случаев инфицирования коронавирусом, население страны составляет около 18,9 млн человек.