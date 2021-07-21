Стало известно, что убило всю рыбу в водоемах Краснодара

Специалисты установили причину массовой гибели рыбы в водоемах Краснодара, соответствующее сообщение распространила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Замор произошел в Карасунских прудах Пашковского микрорайона краевой столицы в середине июля. По итогам исследования проб воды выяснилось, что рыба погибла из-за низкой концентрации растворенного кислорода и слишком высокой температуры, пишет "Интерфакс".

Кроме того, в прудовой воде была обнаружена опасная для людей концентрация термотолерантных колиформных бактерий: она почти в 2,5 раза превысила допустимый уровен.

Напомним, в этом месяце на Юге России воздух прогревается до плюс 41-42 градусов.