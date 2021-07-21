Ретро-кинотеатр под открытым небом приглашает в Пятигорск

Ретро-кинотеатр под открытым небом "Машук" приглашает зрителей. Сегодня состоится показ драмы "Шаг", а завтра, 22 июля будет демонстрироваться боевик "Перехват".

В последний день рабочей недели жители и гости курорта смогут насладиться комедией "Дайте жалобную книгу", а в выходные покажут "Осенний марафон" и "Одиночное плавание".

Расписанием на текущую неделю поделился глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, напомнив, что по понедельникам кинотеатр не работает. Начало сеанса в 20:30. Вход свободный.