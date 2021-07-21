Переболевшие коронавирусом жители Грузии смогут привиться уже через месяц

Перенесшие ковид жители Грузии смогут пройти вакцинацию уже через 30 дней после выздоровления, сообщила замминистра здравоохранения республики Тамар Габуния.

Она напомнила, что сначала речь шла о 120-дневном интервале, так как запасы вакцинных препаратов в стране были невелики. Сейчас ситуация улучшилась, и этот срок сокращен вчетверо.

Габуния допустила, что желающие привиться после болезни смогут зарегистрироваться уже с 26 июля, передает Sputnik Грузия.

Замминистра также заявила, что власти не собираются вводить тотальный локдаун из-за сложного социально-экономического фона в стране. Однако, по ее словам, в этом уже нет необходимости, поскольку появилась альтернатива - вакцинация.