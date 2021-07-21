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Двое детей пострадали в ДТП в Москве

Двое детей пострадали в ДТП в Москве

Двое детей получили травмы при столкновении Volkswagen и Audi в Москве.

Согласно данным столичной Госавтоинспекции, "из-за несоблюдения дистанции на Ленинградском шоссе, у дома 21, водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с автомобилем Audi". "В результате столкновения пострадали пассажиры Audi - 9-летний мальчик и 12-летняя девочка", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что дети были доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, по факту проводится доследственная проверка.

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