Двое детей пострадали в ДТП в Москве

Двое детей получили травмы при столкновении Volkswagen и Audi в Москве.

Согласно данным столичной Госавтоинспекции, "из-за несоблюдения дистанции на Ленинградском шоссе, у дома 21, водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с автомобилем Audi". "В результате столкновения пострадали пассажиры Audi - 9-летний мальчик и 12-летняя девочка", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что дети были доставлены в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, по факту проводится доследственная проверка.