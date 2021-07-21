Авиапарк "Азимута" пополнится шестью Airbus 220

До конца 2024 года авиапарк авиакомпании Юга России "Азимут" пополнят шесть самолетов Airbus 220, - сообщил гендиректор авиакомпании Павел Екжанов.

"Авиакомпания "Азимут" подписала контракт на поставку шести самолетов Airbus 220 в 2022, 2023 и 2024 годах", - рассказал он, добавив, что авиаперевозчик возьмет самолеты в лизинг у Air Lease Corporation, передает ТАСС.

Все самолеты будут представлены в одноклассной компоновке салона на 148 мест, авиакомпания будет эксплуатировать их на направлениях из аэропортов базирования в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Минеральных Водах, что позволит ей развивать внутреннюю маршрутную сеть, в том числе направления в Сибирь, а также международные направления в страны СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Напомним, "Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар), на сегодняшний день его авиафлот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.