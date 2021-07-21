ВОЗ: Штамм "дельта" будет доминировать в следующие месяцы

Коронавирусный штамм "дельта" станет главным в течение следующих месяцев. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Ожидается, что он быстро одержит верх над другими вариантами и станет в грядущие месяцы доминирующей разновидностью (COVID-19)", - говорится в еженедельном обзоре ВОЗ.

По данным организации, на долю дельта-штамма в ряде стран приходится четверть всех обнаруженных случаев коронавируса. Среди них: Россия, Австралия, Бангладеш, Ботсвана, Великобритания, КНР, Дания, Индия, Индонезия, Израиль, Португалия, Сингапур и ЮАР. При этом специалисты ВОЗ не могут дать точное описание механизма, при помощи которого штамм "дельта" становится более заразным.