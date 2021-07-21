Курянин вез в Сочи на продажу партию мефедрона

Житель Курской области был задержан инспекторами ДПС на посту "Магри" в Лазоревском районе Сочи, когда пытался провезти крупную партию наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

"Госавтоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль марки Volkswagen Passat под управлением 34-летнего приезжего из Курской области. При виде полицейских мужчина заметно нервничал. В результате осмотра транспортного средства в багажном отделении правоохранители обнаружили сабвуфер, внутри которого находилось 19 свертков с кристаллообразным веществом. Также в салоне автомобиля госавтоинспекторы обнаружили электронные весы и упаковочный материал", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Как показала экспертиза, изъятое вещество является мефедроном общим весом более 2,6 кг. Молодой человек приобрел его в Москве, чтобы реализовать их на курорте методом тайных закладок, - сообщили в краевом управлении МВД.

В отношении наркодилера возбуждено уголовное дело, ведется следствие.