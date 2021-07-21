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Пашинян произвел еще одну отставку в Минобороны Армении

Пашинян произвел еще одну отставку в Минобороны Армении

Кадровые изменения в министерстве обороны Армении продолжаются: замглавы ведомства Сурен Саакян отправлен в отставку.

Соответствующий указ подписал и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

Накануне Пашинян отправил в отставку и.о. главы Минобороны Вагаршака Арутюняна и назначил первого заместителя начальника Генерального штаба Аршака Карапетяна первым замминистра обороны.

Фактически именно Карапетян стал исполняющим обязанности главы оборонного ведомства Армении.

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Вестник Кавказа

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