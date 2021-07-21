В ФРГ отказались разглашать подробности переговоров с США по "Северному потоку-2"

Правительство Германии пока не может сказать ничего нового о ходе переговоров с США по "Северному потоку-2", заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Поймите, в настоящий момент я не могу сказать больше того, что мы уже сообщили в последние недели. Как только мы сможем сообщить детали, мы, разумеется, незамедлительно сделаем это", - сказал он в ходе брифинга в Берлине. Бургер также заверил, что "в скором времени это станет возможным".

Представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц, в свою очередь, заявила о том, что по результатам проходивших между сторонами интенсивных переговоров, "был достигнут хороший прогресс", передает ТАСС.