Эрдоган: Турция справится с новыми штаммами коронавируса

Турецкие медики успешно справляются с новыми штаммами коронавируса, а общая ситуация с заболеванием из-за них в стране не ухудшилась, - заявил сегодня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе", - сказал он в эфире телеканала TRT, передает ТАСС.

Турция "справится с этим без введения дополнительных мер", - добавил Эрдоган.

Напомним, 6 июля глава Минздрава страны Фахреттин Коджа сообщил, что в республике были зафиксированы три случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс", и наблюдается "неуклонный рост случаев заражения штаммом "дельта".