Евросоюз более чем наполовину вакцинировался от коронавируса

В странах Евросоюза две дозы вакцины от коронавируса получили 187,7 млн человек, или 51,3% взрослого населения. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Больше всего полностью привитых от COVID-19 на Мальте - 83,6% жителей. Второе и третье места занимают Венгрия (65,1%) и Ирландия (64,8%).

Вакцинированы одной дозой 246,3 млн жителей стран Евросоюза, или 67,3% взрослых. По этому показателю первое место у Бельгии (84,6%), за ней следуют та же Мальта (83,1%) и Нидерланды (82,9%), передает ТАСС.