Фейк о платной вакцинации покойников от коронавируса напугал жителей Казахстана

Один из популярных казахстанских Telegram-чатов распространил фейковое сообщение о том, что в республике якобы введена обязательная вакцинация от коронавируса уже умерших людей. Об этом пишет ресурс Мининформа РК stopfake.kz.

Более того, авторы фейковой новости "уточнили", что такая процедура делается только платно, а без нее похоронить человека нельзя.

Абсурдное сообщение опровергли в министерстве здравоохранения Казахстана. "Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Соответственно, сообщения о том, что в Казахстане платно вакцинируют от ковида мертвых людей, - домыслы, не имеющие никаких подтверждений.