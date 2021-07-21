ДТП в иранском Куме унесло пять жизней – СМИ

Сегодня в иранском городе Кум произошла авария с участием легковой машины и мотоцикла, в которой погибли пять человек, - сообщает иранский телеканал IRIB.

"На бульваре Аль-Гадир в Куме произошло столкновение автомобиля "Пежо" с мотоциклом… К несчастью, пять человек погибли на месте, двое получили серьезные ранения", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

На мотоцикле передвигалась семья из пяти человек, что в Иране не редкость. Четверо из них – оба супруга и двое детей – погибли на месте, третий ребенок попал в больницу. Скончался на месте и водитель легкового автомобиля.