Карачаево-Черкесия сообщила о ходе прививочной кампании

Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии прошли более 80,5 тыс человек, что превышает 17% населения республики.

В сообщении регионального оперативного штаба уточняется, что согласно данным на "20 июля, в Карачаево-Черкесии от коронавирусной инфекции привились 80 576 жителей республики. 60 586 человек завершили оба этапа вакцинации".

Уточняется, что ежедневно в республике проходя процедуру иммунизации около 800-1000 человек. Для максимального охвата всех желающих получить прививку в регионе организована работа 13 пунктов вакцинации, также сформированы 25 мобильных бригад.