На Кубани и в Адыгее вводят ковидные ограничения на свадьбы и похороны

В работе мечетей на территории Краснодарского края и Адыгеи вводятся новые ограничения, - сообщает Духовное управление мусульман (ДУМ) Кубани и Адыгеи.

"Духовное управление мусульман республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение с 23 июля ввести ограничения в работе мечетей в целях профилактики и ограничения распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, опубликованном в инстаграм-аккаунте управления, передает "Интерфакс".

Так, отменяются пятничные коллективные молитвы, однако при этом будут проводиться ежедневные пятикратные молитвы с соблюдением мер профилактики, церемонии бракосочетания в мечетях будут проводиться в присутствии ограниченного количества людей, а при проведении похорон рекомендовано воздержаться от их посещения людям из других регионов или старше 60 лет, - говорится в сообщении.