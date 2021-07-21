Уроженка Карачаево-Черкесии лечит террористов в Сирии, открыто уголовное дело

В Карачаево-Черкесии открыто уголовное дело против уроженки станицы Сторожевая Зеленчукского района, подозреваемой в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по КЧР.

Как установило следствие, 12 августа 2016 года женщина на самолете вылетела из России в Турцию, откуда при неустановленных обстоятельствах прибыла в Сирию. В последней стране она с конца августа 2016 года по настоящее время, разделяя экстремистскую идеологию, работает врачом в госпитале в городе Ракка, являющемся частью террористической организации.

"В настоящее время выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в управлении.

Подозреваемой грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.