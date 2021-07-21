Пассажиров без масок штрафуют в Крыму

Заместитель министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил о том, что в регионе начали проводить рейды, направленные на контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов называл катастрофой ситуацию с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и давал поручение усилить меры по контролю за соблюдением мер безопасности.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Крыму было выявлено 404 случая заболевания.