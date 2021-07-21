Часть сел Ингушетии остались без воды из-за жары

Аномальная жара, установившаяся в регионе, оставила без питьевой воды ряд сельских поселений Малгобекского, Сунженского и Назрановского районов Ингушетии, а также части Назрани, - сообщили в администрациях муниципалитетов.

"Заместители главы Назрановского района Юсуп Измайлов и Абдул-Мажит Арсельгов совместно с работниками водоканала Назрани проводят обследование объектов водоснабжения в связи с нехваткой питьевой воды в сельских поселениях", - рассказал представитель органов местного самоуправления, передает "Интерфакс".

С наступлением летнего периода резко возросло водопотребление, вызванное большими расходами воды как на хозяйственно-бытовые нужды, так и на полив зеленых насаждений в частных домовладениях, из-за большого разбора воды уменьшилось давление в сети, поэтому многие жители столкнулись с проблемой нехватки воды.⠀

Местные власти оперативно принимают все возможные меры для решения этой проблемы.