Группа кибермошенников ликвидирована в Грузии

Полицейские задержали пятерых обвиняемых в несанкционированном проникновении в компьютерную систему и мошенничестве, преступники были схвачены в Тбилиси, Гори и Цаленджиха. Такое сообщение распространила пресс-служба МВД Грузии.

Обвиняемые - молодые люди в возрасте от 22 до 31 года. Следствие установило, что они взломали Facebook-страницы семи граждан Грузии, трудящихся за границей, а затем связались от их имени с 14 их "друзьями", попросив дать взаймы.

Полученные средства поступали на аккаунты онлайн-казино и счета быстрых переводов. В общей сложности мошенники обманным путем поживились 10,5 тыс лари ($3,3 тыс).

Устанавливаются другие потерпевшие и члены преступной группы, пишет Sputnik Грузия.

Идет расследование по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой, причинившее значительный ущерб" и "Несанкционированное проникновение в компьютерную систему группой лиц по предварительному сговору". Хакерам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.