В Москве возобновляется розыгрыш автомобилей для привитых от ковид

Очередной розыгрыш пяти машин, среди сделавших прививку от коронавируса нового типа, будет проведет в Москве 21 июля, сообщили в столичной мэрии уточнив, что победители будут выбраны из числа тех, кто получил первый компонент вакцины с 12 по 18 июля.

Ранее аналогичная акция проводилась среди москвичей, которые впервые получили первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля.

В свою очередь, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов сообщил о том, что для розыгрыша было предназначено 20 автомобилей Renault Logan, напоминает ТАСС.