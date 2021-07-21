Ограбление ломбарда игрушечным пистолетом произошло в Нур-Султане (ВИДЕО)

Мужчину, подозреваемого в ограблении ломбарда, задержали в Нур-Султане, передает официальный портал Polisia.kz.

Накануне на пульт "102" поступил сигнал от кассира о том, что несколько минут назад неизвестный, угрожая пистолетом, ограбил ломбард, забрав 200 тыс тенге, и сбежал.

"Из показаний потерпевшей установлено, что в 12.00 часов к окошку подошел мужчина в медицинской маске и направил в ее сторону пистолет. Протянув в окошко целлофановый пакет, он тихим голосом сказал: "Быстрее ложи в пакет деньги, золото – все, что есть! Иначе убью!", - пояснили в полиции.

Испугавшись, девушка, не переча, положила в пакет купюры с монетами, а затем дала его руки грабителю.

На место преступления оперативно прибыл наряд полиции, были выяснены приметы грабителя.

Вскоре операторы Центра оперативного управления в ходе мониторинга заметили на камерах видеонаблюдения, как мужчина, похожий по приметам на преступника, идя быстрым шагом, незаметно выкинул неизвестный предмет. Позже другой прохожий подобрал эту вещь, которой оказался игрушечный пистолет.

Грабитель по "горячим следам" был задержан на парковке торгового дома. 28-летний житель пригородного поселка дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания, открыто уголовное дело по статье "Разбой".