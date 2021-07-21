В Ходжавендском районе Азербайджана открылись новые воинские части (ВИДЕО)

В Азербайджане согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами страны Ильхама Алиева продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

"В целях организации боевого дежурства и службы войск, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Ходжавендского района введены в эксплуатацию две новые воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием. Служебные помещения в комплексах оснащены кондиционерами, мебелью, современными санитарными узлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами", - говорится в сообщении.

Командир воинского объединения генерал-майор Маис Бархударов передал личному составу поздравления Верховного Главнокомандующего и министра обороны по случаю открытия новых воинских частей и праздника Курбан байрам, пожелав им успехов в службе, а группе отличившихся военнослужащих были вручены ценные подарки.

Строительство новых воинских частей продолжается в плановом порядке и на других освобожденных территориях, - говорится в сообщении.